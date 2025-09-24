Suç duyurusunun ardından dikkat çekti: AKP'li Özlem Çerçioğlu, tahsis ettiği binanın tahliyesini istedi

Kuşadası Kaymakamlığı’nın 22 Eylül tarihli yazısında, mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazın, 24 Ağustos 2022’de imzalanan protokolle 5 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edildiği hatırlatıldı.

Yazıda, Büyükşehir Belediyesi’nin, “protokol hükümlerine aykırı kullanım” gerekçesiyle zemin katın boşaltılmasını talep ettiği belirtildi.

ÇERÇİOĞLU’NUN 2022’DEKİ SÖZLERİ

Öte yandan, CHP’deyken binayı Kuşadası Belediyesi’ne tahsis eden Özlem Çerçioğlu’nun Temmuz 2022'de yaptığı konuşmada “Kuşadası’nda yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için büyükşehire ait olan bu binayı Kuşadası Belediyesi’ne devrediyoruz. Bundan sonra Kuşadası Belediyesi, Kuşadası halkına buradan hizmet edecek” ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel söz hakkını engellediği iddiasıyla CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Günel, "Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı Özlem Çerçioğlu ve tüm ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yapacağız" demişti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından imzalanan ve süresi beş yıl olan bir protokol uyarınca ortaklaşa kullanılan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bir arazi üzerine yine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek inşa edilen hizmet binasının, anılan protokol uyarınca giriş ve birinci katların Aydın Büyükşehir Belediyesi; 2,3 ve 4. katların da Kuşadası Belediyesi tarafından kullanılması resmen hükme bağlanmıştır. İlimizin batı ilçelerinin koordinasyonu ve hizmetlerimizin tek bir noktadan eşgüdüm halinde halkımıza ulaştırılması adına inşa edilen hizmet binasının 2, 3 ve 4. katları, Kuşadası Belediyesi hizmet binasının kendileri tarafından yıkılması üzerine, halkımıza sunulan hizmetlerin aksamaması adına bedelsiz olarak kendilerine tahsis edilmiştir. Protokol süresinin sona ermesine ise henüz 2 yıla yakın süre bulunmaktadır. Buna rağmen Kuşadası Belediyesi; kendisine tahsisli olmayan alana, protokole aykırı şekilde yerleşmiş, Büyükşehir Belediyemizce halkımıza tek merkezden vermemiz gereken hizmetleri sunmamız gereken ve anılan protokol uyarınca idaremiz uhdesindeki katı da izinsiz doldurmak suretiyle hizmetlerimizin aksamasına neden olmuştur. Bu hususta 09.05.2025 tarihinden bu yana farklı tarihlerde, protokol hükümlerine uyması ilçe belediyesinden yazılı olarak 8 kez talep edilmiş, ancak olumlu sonuç alınamamıştır. Hal böyleyken; yarısından fazlası bizzat Belediyemizce kendilerine bedelsiz tahsis edilmiş ve tahsis süresi halen devam ederken, anılan hizmet binası ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı, Kuşadası halkına hizmet vermemizi apaçık engellemeyi ve kurumumuzu karalamayı amaçlayan bu türden spekülatif haberlerin dolaşıma sokulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyor, benzer iftira içerikli haberlerle ilgili her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı saygılarımızla arz ediyoruz" denildi.