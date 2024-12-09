Suç makinası Bursa'da yakalandı: 11 ayrı dosya ve 35 yıl hapis cezası....
Bursa’nın İnegöl ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıklardan 11 ayrı suç dosyası 35 yıl hapis cezası bulunan Mesut S. (40)’yi yakaladı.
Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Bursa
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