Suç örgütlerinden ele geçirilmişti... 23 araç emniyete verildi!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:09

Güncelleme: 26.12.2023 - 09:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini aktardı.

"BU ARAÇLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNİN DEĞİL..."

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru… İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır! Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun."