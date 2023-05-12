Suçüstü yakalanmıştı: CHP adına sahte broşür dağıtan TÜGVA temsilcisinin Soylu’yla fotoğrafı çıktı

TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı, Kılıçdaroğlu’na yönelik yaptırılan sahte broşürleri dağıtıp suçüstü yakalanmıştı. Yumurtacı’nın Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:25
Suçüstü yakalanmıştı: CHP adına sahte broşür dağıtan TÜGVA temsilcisinin Soylu’yla fotoğrafı çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi adına sahte broşür dağıtıp suçüstü yakalanan TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı. 

HalkTV’de yer alan habere göre, Yumurtacı’nın bir yıl öncesine kadar Diriliş Postası’nda da köşe yazarlığı yaptığı belirlendi.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Bülent Ütebay'ın Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından söylenmiş gibi hazırlanmış sahte broşürleri dağıtan kişileri polisle birlikte suç üstü yakaladığını paylaşmıştı. 

Ağırel’in paylaşımında şu ifadeler kullanılmıştı: 

“CHP 2.Bölge Milletvekili adayı Bülent Ütebay , CHP hakkında sahte broşür dağıtan kişilere suç üstü yapmış ve Polis nezaretinde suçunu itiraf ettirmiş. El broşürlerini dağıtan kişi TÜGVA  Esenler İlçe Temsilcisi, Esenler Belediyesi çalışanı Şeref Yumurtacı broşürleri dağıttığını videoda da kabul ediyor.

Dağıtılan sahte broşürler ve suç üstü anı…”

KAFTANCIOĞLU’NDAN TEPKİ 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak İstanbul Valiliği’ni gereğini yapmaya davet etti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ve Esenler İlçe Seçim Kurulu’ndan sahte broşürlerin toplatılması kararı beklediğini ifade eden Canan Kaftancıoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Esenler Belediyesi çalışanı ve Esenler TÜGVA temsilcisi Cumhurbaşkanı adayımızın imzasıyla sahte CHP broşürü yapıp dağıtırken suç üstü yakalanıyor. Şu anda emniyetteler İstanbul valiliğini gereğini yapmaya davet ediyorum.

Ve ayrıca İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarından orijinal broşürlerimizin şekli taklit edilerek üretilen sahte broşürlerin kolluk marifetiyle toplatılması kararını da hızlıca bekliyoruz.. Ne kadar alçaklık yaparsanız yapın son çırpınışlarınız Gİ-DE-CEK-Sİ-NİZ!

Bu broşürlerde suç unsuru yoktur diye bir karar verilirse eğer, yarından itibaren tüm İstanbul’a AKP şablonunda logolarını kullanarak Erdoğan imzasıyla yaptıklarının söylediklerinin(bizde yalan olmaz) dağıtılması suç olmaz bu durumda Öyle değil mi?”


Süleyman Soylu suçüstü TÜGVA

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