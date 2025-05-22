Şükriye Aci: ‘Oğlumun hakkını başkaları almaya çalıştı!’

İstanbul Kemerburgaz’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur ve onu ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok hakkındaki şikâyetini geri çekti.

Şikâyetini geri çekmesinin ardından “100 milyon lira karşılığında anlaştı” iddiaları ortaya atılan Şükriye Aci, iddiaları kesin bir dille yalanladı. NTV’ye konuşan Aci, yaşadığı süreci anlattı ve “Oğlumun hakkını hiç hakkı olmayan kişiler almaya kalkınca çekildim” dedi.

“EŞİMİN AİLESİ TARAFINDAN DIŞLANDIM”

Aci, sadece karşı tarafın değil, eşinin ailesinin de baskısına uğradığını belirtti:

“Psikolojik savaşa daha fazla dayanamadım. Eşimin ailesinden de çok fazla şeye maruz kaldım. Aylardır bu mücadelenin içindeyim.”

Olay sonrası Ekim ayından itibaren annesinin evinde yaşadığını söyleyen Aci, basında yer alan "lüks içinde yaşıyor" söylemlerine de tepki gösterdi:

“Bahsedilen villalar eşimin ailesine ait. ‘Şu an senin kullanımında’ diyerek beni adeta kiracı gibi gösterdiler. Kendi söz hakkım olmayan bir yerde kalmak istemedim.”

“PROTOKOL İMZALADIK, DETAY VEREMEM”

Şikâyetini geri çekmesinin ardından gündeme gelen para pazarlığı iddialarına yanıt veren Aci, bazı bilgileri protokol nedeniyle açıklayamadığını söyledi:

“100 milyon lira aldığım iddiası kesinlikle doğru değil. Kayınpederimin daha önce kendi istediği rakamlar 100-150 milyon lira civarındaydı. Ama bu benden gizli yürütülen pazarlıklardı. Bugün kimse kimseye öyle bir meblağ vermez.”

“OĞLUMUN HAKKI İÇİN SUSTUM”

Şükriye Aci, kamuoyuna yansıyan tartışmalardan uzak kalmak için bu kararı aldığını ifade etti. Asıl nedenin maddi değil, oğlunun hakkını başkalarının almaya çalışması olduğunu söyledi:

“Bu kararı almamın sebebi, oğlumun hakkını hiç alakası olmayan kişilerin almaya kalkmasıydı. O noktada artık bu süreçle daha fazla uğraşmak istemedim.”