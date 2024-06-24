Sulama kanalında ceset bulundu

Yayınlanma: 24.06.2024 - 15:04

Güncelleme: 24.06.2024 - 15:04

Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi mevkisinde geçen tarımsal sulama kanalında meydana geldi. Su yüzeyindeki hareketsiz kişiyi gören çevredekiler, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine sevk edilen su altı dalgıç polisleri, cansız bedeni kanaldan çıkardı. Üzerinde kimlik çıkmayan erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.