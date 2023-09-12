Suların bastığı müze ziyarete kapandı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.09.2023 - 04:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaşayan Şehir, Yaşayan Müze” sloganı ile hayata geçirdiği, İtalya’nın Bressia kentinde 2015 yılında yapılan “XX. Luigi Micheletti Award” Müze Yarışması’nda Avrupa’nın en prestijli altı müzesinden biri seçilen Samsun Kent Müzesi, Samsun’da önceki haftada yağan yağmurda sular altında kaldığı için geçici olarak ziyarete kapatıldı.



3 MİLYON LİRA ZARAR

Samsun’un kronolojik tarihine ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait belgelere ev sahipliği yapan Kent Müzesi’nde basan sel suları nedeniyle kullanılamaz hale gelen çok sayıda tarihi eser kurutulmaya başlandı. Sel felaketi sonrasında ziyarete kapatılan müzedeki zararın 3 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor.

Kent Müzesi’nde kentin kronolojik tarihine ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait görseller ve belgeler, sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapısına ilişkin bilgiler ve malzemeler, balmumu heykeller gibi çok sayıda eser sergileniyor. Samsun Kent Müzesi bahçesine şerit çekilerek, ziyarete gelen yurttaşlara “selden dolayı kapalı” olduğu bilgisi veriliyor.