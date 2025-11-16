Şule Çet davasında 18 yıl hapis cezası alan Berk Akand'ın paylaşımı tepki aldı: 'Türkiye’de aldığınız cezayı olduğu gibi içeride geçirmiyorsunuz'

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra plazanın 20. katından atılarak öldürülmesiyle ilgili dava kapsamında Berk Akand, 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Şule Çet cinayeti davasında hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık Çağatay Aksu'ya "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarında yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın, eylül ayı başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki aldı.

Akand söz konusu paylaşımda "Herkese inat hoş geldin" diyen bir kullanıcıya, "Alayına inat hoşbuldum" şeklinde yanıt verdi.

Alayına inat hoşbuldum canımm❤️ — Berk Akand (@BerkAkandnry) September 8, 2025

ŞULE ÇET'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "TÜRKİYE’DE ALDIĞINIZ CEZAYI OLDUĞU GİBİ İÇERİDE GEÇİRMİYORSUNUZ"

Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Berk Akand 'cinayete yardım'dan 12 yıl 6 ay, 'cinsel saldırıya yardım'dan 5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kasten öldürme infaz oranı 2/3 Cinsel saldırı 3/4 Hürriyetten alıkoyma 1/2 ‘dir. Yani kasten öldürmeden 8 yıl 4 ay Cinsel saldırıdan 45 ay Hürriyetten alıkoymadan 7,5 ay yatması gerekiyor. Toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün yatması gerekiyor.

Normalde denetimli serbestlik süresi 1 yıldı. Ama daha öncesinde yapılan tek seferlik infaz değişiklikleri ile bu süreler değiştirildi. Yine 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının tamamını kapalıda çekmiyor. Sanığa verilen ceza 10 yıldan fazla olduğundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğinin 6. maddesindeki 'cezasının onda birini kapalı kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olma ve koşullu salıverilme tarihine 7 yıldan az süre kalması' şartı gereğince; 7 YIL 4 AY 14 GÜN HAPİS cezasını kapalı ceza infaz kurumunda çektikten sonra açık ceza infaz kurumuna geçer.

Açığa ayrıldıktan sonrada izne çıkabiliyor. Şu an izinde muhtemelen. Paylaşım o zamanda yapılmış. Yani sonuç olarak Türkiye’de aldığınız cezayı olduğu gibi içeride geçirmiyorsunuz. Bir sürü indirim, denetim, koşullu salıverilme gibi hususlar var. Sonucunda da kısa bir süre yatıp çıkıyorsunuz! Bu şekilde infaz düzenlemeleri olduğu sürece maalesef suçlular aramızda gezmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI: TAHLİYE EDİLMEDİ

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet’in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında, kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır" denildi.

Berk Akand’ın yeni infaz yasası kapsamında kapalı ceza infaz kurumundan, açık ceza infaz kurumuna nakledildiği belirtilen açıklamada, "Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Mayıs 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir. Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.