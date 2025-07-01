'Süleyman Mutlu Apartmanı' soruşturması: Bilirkişi raporu 2,5 yıl sonra geldi, iddianame hala hazırlanmadı

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 kentte büyük yıkıma yol açtı. 53 bin 725 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı felaket nedeniyle binlerce bina saniyeler içinde yıkıldı.

Yıkılan binalara ilişkin soruşturma ve dava süreçleri hala devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden binlerce aile ise geçen süreye rağmen adalet arayışını sürdürüyor.

Aradan geçen iki buçuk yıla rağmen, yıkılan bazı binalara ilişkin soruşturmalar hala tamamlanmadı. Bu binalardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği Süleyman Mutlu Apartmanı.

BETON KALİTESİ DÜŞÜK, KOLON VE KİRİŞLER YETERSIZ...

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden yedi akademisyen tarafından hazırlanan ve Nisan 2025 tarihini taşıyan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına ancak yeni eklendi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Statik proje ve hesap raporu incelendiğinde kullanılan beton sınıfının C25 olduğu görülmekte ve '2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik' kurallarına uymamaktadır.

Proje aşamasında, birinci derece deprem bölgesinde yer alan yapıda asma ve çatı katı da dahil edildiğinde, zemin etüt raporunda sıvılaşma potansiyelinin belirlenememesi, zemin sınıfının Z2 gibi yüksek çıkması ve sondaj sayısının yetersizliği gibi unsurlar şüphe uyandırmaktadır. Bu nedenle proje aşamasında, zemin etüt raporunu hazırlayan müellif ile birlikte belediyedeki proje kontrol elemanlarının da binanın yıkımında sorumluluklarının incelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Yapı ruhsatında belirtilen toplam kat yüksekliği, kat sayısı ve yol altı kotu yüksekliğinin statik projeyle genel olarak uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Ancak uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklar - malzeme kalitesinin yetersizliği, kolon boyutlarının uygun olmaması, kolon donatı adetlerinin eksikliği, kolon ve kirişlerde etriye yetersizliği gibi sorunlar - nedeniyle, uygulama aşamasında yapım sorumluluğunu üstlenen müteahhit, şantiye şefi, belediyenin yapı kontrol görevlileri, yapı denetim uygulama denetçisi ve ilgili diğer birimlerin asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."

ASLİ VE TALİ KUSURLULAR...

Süleyman Mutlu Apartmanı'nın yıkımında sorumluluğu bulunan kişilerle ilgili kusur değerlendirmesi yapıldı. Rapora göre, müteahhit Hikmet Aydın, şantiye şefi Adem Sabırlı, yapı denetim uygulama denetçileri M. Nedim Kurşun ve Antuvan Ayrancıoğlu, yapı denetim firması yetkilisi Mustafa Akıncı ile belediyenin yapı kontrol birimindeki yetkililer "asli kusurlu" bulundu.

Zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi Ahmet Güney, statik proje müellifi Ayhan Girişken, yapı denetim statik proje denetçileri Abdullah Özdemir ve Cengiz Satar ile belediyede yapı ruhsatlarındaki proje kontrollerinden sorumlu kişiler ise "tali kusurlu" olarak tespit edildi.