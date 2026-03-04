Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 11 Şubat günü Ali Yerlikaya'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Soylu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Soylu, "Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey’i ziyaret ettim. Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim" dedi.

"KIYMETLİ BAKANIMIZ..."

Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey’i ziyaret ettim.

Hayırlı olsun ziyaretimdeki nezaketine ve samimi ev sahipliğine müteşekkirim. Kalben duam; ülkemizin, devletimizin ve hükümetimizin bu çok önemli kurumlarında gayret, sabır ve muvaffakiyetlerle dolu çalışmalarında milletimizin dualarına mazhar olması ve Cenab-ı Allah’ın yardımıdır.

Allah hayırlı eylesin."