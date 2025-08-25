Süleymaniye Camii'nin mozaik taş süslemeleri çalındı: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Süleymaniye Camii 'nin pencere önlerindeki mozaik taş süslemeleri anahtarla sökülüp çalındı: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii'nin pencere önlerindeki mozaik taş süslemeleri anahtarla sökülüp çalındı. Güvenlik kameraları ve görevlilere rağmen eserlerin nasıl kaybolduğu gizemini koruyor.

Mimar Sinan’ın İstanbul’a kazandırdığı en önemli yapılar arasında yer alan ve yaklaşık 500 yıldır ayakta duran Süleymaniye Camii, son dönemde yaşanan vandalizm olaylarıyla gündeme geldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilen bu muazzam yapı, pencere nişlerindeki doğal taş döşemelerin tahrip edilmesiyle büyük zarar gördü.

‘OPUS SECT İLE’ S ÜSLEMELER YER İNDEN S ÖKÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre camideki taş işlemeler zarar gördü. “Opus sectile” olarak adlandırılan taş süslemelerin ise yerinden çıkarıldığı ortaya çıktı. Camide güvenlik kameralarının ve görevlilerin bulunmasına rağmen şüpheliler önlenememiş.

ONARIMA BA ŞLANIYOR

Süleymaniye Camii’nin bağlı bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü, olayla ilgili bir açıklama yayımlayarak hasar tespiti ve restorasyon süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Müdürlük, şu ifadelere yer verdi:

“Süleymaniye Camii harim ve kadınlar mahfili pencere içlerinde yer alan taş kakma döşemenin kakma taşlarının ziyaretçilerin yanlarında taşıdığı anahtar vb. cisimlerle sebebi bilinmeyen sebeplerle yerlerinden söküldüğü tespit edilmiştir. Zarar verilen taş kakma döşemelerin taş cinsi bilinmekte, rölövesi ve restorasyon projesi bulunmakta olup onarımına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yerinde mevcut bulunan taş kakmalar korumaya alınacaktır.”