Sultanahmet'te faciadan dönüldü: Turist grubu ağaç altında kalmaktan son anda kurtuldu!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:10

Güncelleme: 08.09.2023 - 15:42

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan at kestanesi ağacı, saat 10.30 sıralarında yaklaşık 30 kişilik turist grubu geçerken büyük bir gürültüyle devrildi.

Ağacın devrilmeden önce çıkardığı sesleri duyan turizmci Mehmet Aktaş turist grubunun rehberini, rehber de turistleri uyardı.

Bu uyarıyla koşarak kaçışan turistler devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay sırasında 15-20 turistin sırt ve kollarında dal çarpması nedeniyle hafif sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.

FACİAYI ÖNLEDİLER

Ağan devrileceğini anlayıp turist rehberini uyaran turizmci Mehmet Aktaş "Ağacın hemen yanındaydım, sesler geldi. Grubu kaçırması için rehbere ağaç geliyor diye seslendim. Rehber de turistleri uyardı. Rehber turistleri kıl payıyla kurtardı. Koşarak kaçtılar kıl payı kurtuldular. Ağaç dallarının çarpmasıyla bazılarının kollarında sıyrılmalar oldu. Yaklaşık 30 kişilik Rus turist grubuydu. Saat 10:00 sıralarıydı, olay oldukça yoğun bir saatte oldu. Son anda kaçtılar ama 15-20 kişinin kollarında ve sırtlarında dal çarpması nedeniyle sıyrılmalar oldu. Yaralanma olmadı hafif sıyrıklarla kurtuldular" diye konuştu.

Olayı gören Mesut Ersari "Çıtırtı sesi geldi sonra ağaç aniden devrildi. Burada turist grubu vardı rehberleri kaçın diye bağırdı. Onlar da kaçıp kurtuldular. Ağaç 2 saniyede devrildi" dedi.

"YANİ BİRAZ DAHA HIZLI DÜŞSE BÜYÜK İHTİMALLE İNSANLAR ALTINDA KALIRDI"

Ağaç devrildiğinde orada olduğunu belirten Berkan Peker de, "Zaten çok eski bir ağaç dibi çürümüş bunun. Altından bir de grup geçiyordu. Tam saat 12.00 sularında oldu. Altından grup geçiyordu yavaş yavaş düştü. Yani biraz daha hızlı düşse büyük ihtimalle insanlar altında kalırdı. Yavaş yavaş düştü Allah'tan altında kimse kalmadı" diye konuştu.

BEYAZIT'TA DA DEVRİLMİŞTİ

Beyazıt Meydanı'nda, Temmuz ayında bir ağaç devrilmiş turistler kaçarak kurtulmuş ağacın altında kalan turist rehberi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Beyazıt Meydanı'nda devrilen ağacın altında kalan rehber arkadaşının felç kalma tehlikesi geçirdiğini belirten turist rehberi İskender Us, "O arkadaşımız hakkında bilgi aldık. Baya kötü haldeydi hastanedeydi. Galiba gruptan birkaç kişi üzerine de düştü bir şeyler. Tam dal arkadaşımızın üstüne düştü felç kalma tehlikesi vardı arkadaşımızda. Maalesef burada bazı eski ağaçlar var, kuruyan dalları var. Yani bunlar belki kontrol altına alınsa ya da bakılsa bir kontrol edilse daha iyi olabilir. Mesela Topkapı Sarayı'nın içinde de bazı ağaçlar var kuruyan dalları falan. Çınarlar var yani yüz, iki yüz, üç yüz senelik çınarlar var. İşte kestane ağaçları var. Bunlar bakılsa sürekli kontrol edilse en azından turistleri korumak adına. Çünkü burası kalabalık bir yer binlerce insan geziyor. Turistlerle beraber rehberler geziyor falan derken çalışanlar var. Bunların korunması adına çok önemli olur diye düşünüyorum. Belediyenin gelip arada sırada kontrol etmesi güzel olur diye düşünüyorum" dedi.