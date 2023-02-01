İBB Kent Lokantası'nın 7'ncisi Sultanahmet'te açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) düşük gelirli yurttaşlar, öğrenciler ve esnafa yönelik açtığı kent lokantasının 7'ncisi Sultanahmet'te hizmete girdi.

AA
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7’nci Kent Lokantası’nı Sultanahmet’te açtı. Alemdar Mahallesi Yerebatan Cadddesi Salkım Söğüt Sokak’ta açılan Kent Lokantası’nın ilk tabldotlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı.

İmamoğlu, daha önce hizmete giren kent lokantalarından şimdiye kadar 310 bin kişinin faydalandığını söyledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri kent lokantasının Sultanahmet'e ve öğrencilere yakın olduğunu kaydeden İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere bir de buralarda çok yakında yurtlar var. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir genç nüfus buradan faydalanacaktır. Kent lokantalarımız genç arkadaşlarımızın bütçelerine de katkı sunsun istiyoruz" dedi.

Kent lokantalarında sadece kadınların istihdam edildiğini belirten İmamoğlu, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan bir grupla öğle yemeği yedi.

Kent lokantalarında 4 çeşit yemek 29 lira, meşrubat 5,5 lira, tatlı 7 lira, su 1 liradan satılıyor. Sayıları 7'ye ulaşan kent lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanahmet'te hizmet veriyor.


Kent Lokantası istanbul büyükşehir belediyesi Ekrem İmamoğlu

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