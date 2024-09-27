Sultanbeyli'de 15 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı
Sultanbeyli'de 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza bölgesi havadan görüntülendi
Sultanbeyli ilçesi yan yolda saat 18.30 sıralarında yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis, kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.
Dündar Açıkgöz isimli vatandaş, "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var” dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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