Sultanbeyli'de işçilerin kaldığı konteynerda yangın: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:20
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanındaki işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak’ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.''


Sultanbeyli Yangın

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