Sultanbeyli'de zincirleme kaza TEM'i kapattı

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 11:49
Sultanbeyli'de zincirleme kaza TEM'i kapattı
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TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

 


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