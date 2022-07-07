Sultanbeyli'de zincirleme kaza TEM'i kapattı
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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