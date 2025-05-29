Sultangazi Belediyesi'nden aynı isme dokuz ihale: İhaleler yandaşa akıyor

İstanbul Sultangazi Belediyesi’nin 9 Mayıs 2025 tarihinde “Kurban Çadırı Temini, Kurulumu ve Sökümü Hizmet Alımı” adı altında düzenlediği ihalenin sonucu önceki gün belli oldu. İhale, 5 milyon 400 bin TL’ye Hanifi Koç’a verildi. Belediye, süresi 18 gün olan iş için Koç ile sözleşme imzaladı.

Hanifi Koç’a geçtiğimiz mart ayında da 9 milyon 350 bin TL’lik araç kiralama ihalesi veren Sultangazi Belediyesi’nin son dört yıl içinde aynı kişiye toplam dokuz ihale verdiği ortaya çıktı. İstanbul Ticaret Odası’nda “Koçoğlu Hafriyat Hanifi Koç” adıyla firma kaydı olan Koç, Sultangazi Belediyesi’nden ilk ihalesini ise 2022 yılında aldı. Koç’un Sultangazi Belediyesi’nden dört yılda aldığı dokuz ihalenin Merkez Bankası’nın döviz kuruna göre karşılığı, yaklaşık 39 milyon TL. 2019 belediye seçimleri öncesi AKP’den Sultangazi belediye Meclis üyesi aday adayı olan Koç, 2010’lu yıllarda da AKP’nin mahalle teşkilatlarında ve Sultangazi ilçe teşkilatında görev aldı. Koç’un sosyal medya hesaplarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir gibi isimlerle çekilmiş bolca fotoğrafı da bulunuyor.

KARAR YARGIDAN DÖNMÜŞTÜ

Yandaş isimlere verilen ihalelerle gündeme gelen Sultanbeyli Belediyesi, ekim ayında düzenlenen belediye meclisi oturumlarında ise mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı için tüm yetkiyi Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’a verilmesine yönelik teklifi onaylamıştı. AKP ve MHP’lilerin oylarıyla meclisten geçen teklif yargıya taşınırken İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs tarihinde verdiği kararla söz konusu meclis kararını iptal etti. Kararda, “Verilen yetkinin sınır ve kapsamı açıkça ortaya konulmaksızın tesis edilen meclis kararının, bu haliyle, birçok konudaki belediye meclisine ait olan karar alma yetkisinin belediye başkanına fiilen devredilmesi mahiyetinde neticeleri doğuracağı sonucuna varıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir” dendi.