Sultangazi'de kuyumcuya soygun girişimi: Darbettiler, karşılık verilince kaçtılar

16.03.2026 11:38:00
DHA
Sultangazi’de çaldıkları motosikletle gittikleri kuyumcuyu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı. Motosiklet kaskı takan iki şüphelinin kuyumcuya girip iş yeri sahibini darbettikten sonra kaçtığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sultangazi’de 3 Mart’ta çaldıkları motosikletle 11 Mart’ta bir kuyumcuya gelen kasklı şüpheliler, ellerindeki silahlarla içeri girerek soygun girişiminde bulundu.

Şüphelilerden biri iş yeri sahibine saldırırken, diğeri kapıda durarak içeri girmek isteyenleri engelledi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ve çalışanını silah kabzası ve yumruklarla darbetti.

Kuyumcunun karşılık vermesi üzerine geri çekilmek zorunda kalan şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDILAR

İhbar üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüpheliler Y.C. (19) ile A.A.A.’yı (21) yakalamak için operasyon düzenledi. Motosikleti çaldıkları ve soygun girişiminde bulundukları anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirlenen şüpheliler, Yayla Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kullandığı motosiklet, kasklar ile soygun girişiminde kullandıkları kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek Pirinççi Köyü’ndeki ormanlık alanda bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SOYGUN GİRİŞİMİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Soygun girişimine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet kasklı şüphelilerin sakin tavırlarla kuyumcuya girdiği, silah doğrulttukları kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırdıkları görülüyor. Şüpheliler içerideyken dışarıdaki bazı kişilerin içeri müdahale etmeye çalıştığı ancak kapıdaki şüpheli tarafından engellendiği anlar da görüntülere yansıyor. Ayrıca şüphelilerin silah kabzası ve tekmelerle kuyumcuyu darbettikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık hırsızlık: 2 kişi daha gözaltında Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün yapılan operasyonda ise 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 100 bin dolar ele geçirildi.
Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık hırsızlık soruşturması: İhbarı yapanın ifadesi ortaya çıktı Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alındı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın emniyetteki ifadesinin tamamı ortaya çıktı.
İstanbul'da kuyumcu dükkanında hırsızlık: 2 dakikada 18 milyon liralık soygun! İstanbul Göktürk'te gece saatlerinde kuyumcuya gelen 5 şüpheli, işyerinin kepengini kaldırıp kilidini kestikten sonra içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde 18 milyon lira değerinde altın çalan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.