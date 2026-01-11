Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı

11.01.2026 10:18:00
Güncellenme:
İHA
Sultangazi'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı.

Sultangazi'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.

Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde açılışı yapılan giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyatına kampanyası yaptı. Günler önce yapılan duyuruların ardından çevredekiler, erken saatlerden itibaren mağaza önüne geldi. Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. 

İlgili Konular: #Sultangazi #mağaza