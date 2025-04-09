Sultangazi'de düğün, savaş alanına döndü

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:08

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:08

İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonunda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşan bir kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, davetliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerilim, salon içinde fiziki kavgaya dönüştü. Düğün ortamının gerilmesiyle birlikte taraflar sokağa çıktı ve kavga dışarıda da devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan grupları ayırmakta zorlanırken, bölgedeki gerginlik dakikalarca sürdü.

Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde düğün salonu önünde yaşanan arbede ve polis ekiplerinin müdahalesi yer aldı.