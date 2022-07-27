Sultangazi'de hastane önünde 'terlikli' kavga: Tekmeler havada uçuştu!

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:35

Sultangazi'de, geçen pazar günü iki grup kadın arasında tartışma yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflardan biri, tartıştığı kişilerin kendisine saldırdıklarını ve darbettiklerini öne sürerek, şikayetçi oldu.

'DARP' İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

Şikayet üzerine polis, darp raporu almak için kadını Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servis önüne gelen karşı taraf, darbetmedikleri halde kendilerinden şikayetçi olduğunu iddia ettikleri kadının hastaneden çıkmasını bekledi.

TEKME, TOKAT VE TERLİKLERLE SALDIRDILAR

Hastanedeki işlemlerin ardından polis merkezi amirliğine götürüleceği sırada şikayetçi kadın ile dışarıda bekleyen karşı grup sözlü tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polislere rağmen kadınlar tekme, tokat ve terlikleriyle birbirlerine saldırdı.

Polis, güçlükle ayırdığı iki tarafı da karakola götürdü. O anlar ise hastane önünde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.