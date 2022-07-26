İzmir’de bahçe sulama kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir’in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yakaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeleri birbirine yakın iki aile arasında bahçe sulamada kullanılan su tankının vanasının kapatılması üzerine tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kişi veya kişilerce tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) isimli kadın ambulanslara alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A. ile K.A. ise buradaki tedavilerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile jandarma sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nur Şemin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şemin’in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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