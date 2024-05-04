Sultangazi’de kaldırımda yürüyen gence bıçaklı saldırı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:52

Güncelleme: 04.05.2024 - 10:53

İsmetpaşa mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde, dün saat 13.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada yaşları küçük olduğu öğrenilen 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırgan 4 kişi bir süre darp ettikleri genci kalçasından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırıya uğrayan gencin yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

O esnada hasta taşıyan bir ambulansı durduran vatandaşlar, durumu anlatarak yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İçerisinde başka bir hasta olmasına rağmen ambulansa bindirilen gence ilk müdahale yapılırken, olay yerine gelen farklı bir ambulansa sevk edilerek Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırganların kim olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdikleri bilinmezken, olay yerinde inceleme yapan Sultangazi ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.