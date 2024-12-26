Sultangazi’de sahte içki operasyonu... Litrelerce etil alkol ele geçirildi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:18

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:18

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sultançiftliği Mahallesi ile Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki iki ayrı adreste sahte alkol bulunduğunun bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, M.B. ve B.Ç isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bina girişinde iki koli muhtelif markalarda boş alkol şişeleri, 25 litrelik 5 adet bidon içerisinde toplam 125 litre etil alkol, ikamet içerisinde ağzı kapalı halde 2 adet ambalajlı şişede içime hazır alkol, paketlenmiş halde 21 şişe içime hazır ambalajlı alkol ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.