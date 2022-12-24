Sultangazi'de skandal olay: At keserken yakalandılar!

24 Aralık 2022 Cumartesi, 10:26

İstanbul Sultangazi'deki olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı. Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.