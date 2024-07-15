Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında bitişikteki bina zarar gördü

Yayınlanma: 15.07.2024 - 18:48

Güncelleme: 15.07.2024 - 18:48

Olay, öğle saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir bina yıkımına başlandı.

Bu sırada bitişikteki bina da zarar gördü.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğla parçaları ile dolarken, eşyalar zarar gördü. Sokağın da toz bulutu kaplandığı olayda gürültüyü duyan apartman sakinleri kendilerini can havliyle dışarı attı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede önlem alarak inceleme yaptı.