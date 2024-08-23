Sümela Manastırı’nda 11. Ayin yapıldı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:02

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 2010 yılından bu yana ilk kez katılmadığı ayini Gelibolu Metropoliti’ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetiyor.

Ayin nedeniyle saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi.

Ayine Yunanistan ve Gürcistan’dan 50’ye yakın Ortodoks hristiyanlar katılırken, katılımın geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğu gözlendi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra 4 yıl ayine ara verilmişti.