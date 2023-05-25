Sunay Akın sanayicilerle buluştu

Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:54

Güncelleme: 25.05.2023 - 11:54

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), sosyal çalışmaları kapsamında alanında öncü isimler ile bölge sanayicilerini bir araya getirmeyi hedeflediği “İAOSB Buluşmalarının” ilkini şair ve yazar Sunay Akın’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzelene geceye kamu, sanayi ve ticaret dünyası öncüleri, bölge katılımcıları ve basın mensupları katıldı.

“6 HAZİRAN’DA PROF. DR. ÖZGÜR DEMİRTAŞ KONUK OLACAK”

Gece de konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, “Sanayicilerimizi alanında öncü isimler ile bir araya getirmeyi hedeflediğimiz İAOSB Buluşmaları kapsamında ilk konuğumuz olan Sunay Akın, katılımcılarımızla birbirinden değerli paylaşımlarda bulundu. Bu etkinliğimizi sürdürmek, katılımcılarımızı birbirinden farklı alanlarda söz sahibi değerli isimlerle bir araya getirmeye devam etmek istiyoruz. Bu bağlamda değerli ekonomistlerimizden sayın Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı da 6 Haziran’da yine okulumuzda konuk ederek; İAOSB Buluşmalarımızın ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

Sunay Akın, Anadolu kültürü, medeniyetleri ve Türk tarihi üzerine birbirinden keyifli anekdotlar paylaştığı gecede kültürümüzün zenginliğini ve odağındaki değerleri yeniden yaşatırcasına canlandırarak başarıyla aktarıldı.