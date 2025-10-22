Sunucu canlı yayında fenalaştı stüdyoyu terk etti

Beyaz TV’de Arto ile birlikte Beyaz Magazin programını sunan Sinem Yıldız, canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak izleyenleri korkuttu.

Yayının ilerleyen dakikalarında rahatsızlandığını fark eden Yıldız, “Çok kötü bir şey oluyor bana, vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Beni hemen alın” sözleriyle durumu ekibe bildirdi.

Yıldız’ın fenalaşması karşısında büyük şaşkınlık yaşayan program ortağı Arto, onu sakinleştirmeye çalışarak “Acele kalkma” dedi. Ancak Sinem Yıldız, “Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi. Bu sırada reji ekibi devreye girerek yayına acil ara verdi.

Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama, program ortağı Arto’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arto, Yıldız’ın durumunun iyi olduğunu belirterek izleyicilere endişelenmemeleri çağrısında bulundu.

Tedavisinin ardından kısa sürede sağlığına kavuşan Sinem Yıldız, ertesi gün Beyaz Magazin programına geri döndü.