Sürdürülebilir ve verimli fabrika geleceğe hazır

2001 yılında yıllık 40 bin adetlik üretim kapasitesine sahip Gölcük fabrikası ile Kocaeli ilinde üretime başlayan Ford Otosan, aynı bölgede 2014’te faaliyete geçen Yeniköy fabrikası ile 2022 sonu itibarıyla 385 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştı.

Halit Bolkan
Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00
Sürdürülebilir ve verimli fabrika geleceğe hazır
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Avrupa ticari araç üretim üssü konumuna yükselen Ford Otosan Yeniköy Fabrikası büyük bir yenilemeden geçti ve Endüstri 4.0 uygulamalarının yanısıra sürdürebilirlik ve verimlilik konularında da büyük bir avantaja sahip hale geldi.

Fotovoltaik cam duvar, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor, güneş ışığını yakalayan “Photowall- Suntracker” teknolojisiyle üretim alanlarının aydınlatma ihtiyacına destek oluyor, üretim alanındaki ısıtma ihtiyacı da “SolarWall” sistemleri sayesinde doğalgaz yerine yenilenebilir enerjiden karşılanıyor.

Yeniköy fabrikası kurulan solar paneller ile bir futbol sahasının altı ayda tükettiği enerjiyi tasarruf edilirken bu miktar, yaklaşık 1344 hanenin bir yılda tükettiği enerjiye denk.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Yeniköy, gerçek zamanlı anlık üretim datası sağlayan ekranları ile eşzamanlı izlenebilirlik sağlayan dijital bir fabrika konumunda. Montaj hatlarında ilk kez havalı presleme ekipmanı yerine kablosuz ve şarj edilebilir matkaplar kullanılıyor, böylece “sessiz fabrika” düzeyine ulaşılmış. Kaynak ve montaj atölyeleri de Ford fabrikaları arasında ve Türkiye’nin otomotiv sektöründe bir ilki teşkil ediyor.


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