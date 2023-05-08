Sürdürülebilirlik Merkezi’nin mimarisi için yarışma başladı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın öncü kenti haline getirme hedefi için çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefinde önemli rol oynayacak Sürdürülebilirlik Merkezi’ni kente kazandırmak için de harekete geçti. Bayraklı Turan Mahallesi’nde kurulacak, Türkiye’nin ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi (S-Hub) için mimari proje yarışması açıldı. Yarışma resmi gazetede yayınlanan ilanla kamuoyuna duyuruldu. Yarışmaya 17 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurulabilecek. 1. Kademe Projeler arasından seçilecek 8 proje, 2. Kademe Jüri Değerlendirmesi sonrasında 26 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Yarışmada birinci seçilen proje 700 bin, ikinci seçilen proje 600 bin, üçüncü seçilen proje ise 400 bin lira ödül alacak. Yarışmada ayrıca seçilen beş projeye 100’e bin liralık mansiyon ödülü verilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İÇİN ORTAK MEKAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve İklim Eylem Planı ve Yeşil Şehir Eylem Planı kapsamında hayata geçirilecek İzmir Sürdürülebilirlik Merkezi, sıfır karbon bir yapı olacak ve yenilikçi çözümlerle tasarlanacak. Kentin sürdürülebilirlik stratejilerinin, politika ve projelerinin üretileceği merkezden üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kentliler yararlanacak. Merkez, sıfır emisyonlu çevreye geçişi hızlandırmada, sürdürülebilirlik alanında kentsel çözüm uygulamalarını tanıtma ve yaygınlaştırmada etkin rol oynayacak.

ULUSAL YARIŞMA

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma ulusal, iki kademeli, serbest, mimari proje yarışması olacak. Proje kapsamında yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilirlik yaklaşımını gözeten, veri ve performansa dayalı, sıfır karbon yapı hedefini gerçekleştirebilen, iklim esnekliği ve uyumu önceleyen, döngüsel, uygun maliyetli, yenilikçi bir çevre ve mimari anlayış ortaya koyan yaratıcı proje ve müelliflerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılacakların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların üyesi olması ve meslekten men edilmemiş olması gerekiyor. Yine yarışmaya katılacakların jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmaması şartı aranıyor.4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılma yasağı bulunmayanların başvuracağı yarışmada şartname alanlar 17 Temmuz saat 17.00’a kadar 1. Kademe Projelerini elden teslim edecek.

JÜRİDE KİMLER YER ALIYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ekolog Dr. Güven Eken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Y.Çevre Mühendisi Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı - Y.Mimar Vahyettin Akyol, Prof. Dr. Şehir Plancısı Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Makine Mühendisi Nurdan Yıldırım, Şehir Plancısı - Yeşil Bina Uzmanı Murat Doğru’nun danışman jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmanın asıl jüri üyeleri Mimar Nevzat Sayın (Jüri Başkanı), Y. Mimar Bünyamin Derman, Prof. Dr. İnşaat Mühendisi Cemalettin Dönmez, Y. Mimar Aslıhan Demirtaş Cindoruk, Doç. Dr. Mimar Gülsu UlukavakHarputlugil, Prof. Dr. Mimar Mehmet Bengü Uluengin ve Y. Mimar Özgür Güller’den oluştu.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI

Kentin tüm aktörlerini sürdürülebilirlik hedefinde birleştirecek proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim anlayışı ile Arama Çalıştayı düzenlediÇalıştayda alınan kararlar doğrultusunda Bayraklı’nın Turan Mahallesinde yapılması planlanan merkez ve çevresi için mimari yarışma düzenlenmesi kararı alınarak jüri üyeleri belirlendi.

TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI’NIN ULUSAL ŞAMPİYONU İZMİR

İklim krizine karşı 2030’da sıfır karbon hedefiyle projelerini hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, WWF tarafından düzenlenen uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda (One Planet City Challenge-OPCC) Türkiye şampiyonu olmuştu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in iklim kriziyle mücadele vizyonu doğrultusunda İzmir, Avrupa Birliği’nden İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na da seçilmişti.

Yarışma şartnamesine surdurulebilirlikmerkezi.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir.