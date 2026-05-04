Süre 24 haftaya yükseltilmişti: Ek doğum izni için başvurular başladı

Çalışan anneleri ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde başvuru süreci bugün başladı.

Yeni düzenlemeyle doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

Daha önce 16 hafta olan annelik izni, belirli şartları sağlayan anneler için ilave 8 haftalık hakla genişletildi. Bu haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025’ten sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Doğum izninden yararlanmak isteyen çalışan anneler, 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yapacak. Başvurular bugün başladı ve 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

BirGün'ün aktardığına göre; annelik izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olan annelere de talepleri halinde 8 hafta ilave izin verilecek.

Çoğul gebeliklerde ise ilave doğum izni süresi 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Ayrıca sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar, doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre doğumdan önceki 2 haftaya kadar çekildi. Böylece doğum sonrasına aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzadı.

SGK ÖDEMELERİ 168 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Doğum izni geçici iş göremezlik ödenekleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacak. SGK’lı annelere ödeme artık 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak.

Buna göre izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödeme yapılacak. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olan bir anne 130 bin 667 TL, 40 bin TL olan 149 bin 333 TL, 50 bin TL olan ise 186 bin 667 TL ödeme alacak.

Devlet memuru anneler için maaş ödemesi doğum izni süresince tam olarak devam edecek. Yeni anne olan bir memur, izin süresi boyunca 247 bin 560 TL maaş alacak.

Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 20 bin çalışanın yararlanması bekleniyor. Yetkililer, ilerleyen süreçte kapsamın genişletilebileceğini belirtiyor.