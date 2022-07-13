Süre uzatılmıştı: Çayda kaybolan Eyyüp hemşireyi arama çalışmalarında 33. gün

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:42

Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi.

ARKADAŞLARI KURTARILAMAMIŞTI

Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

POLİS DALGIÇLAR SU ALTINDA ARAMAYA BAŞLADI

Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak geçen sürede sonuç alınamadı. Adana Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Aramaların 33'üncü gününde Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarmada görevli dalgıç polisler çalışmaya başladı.