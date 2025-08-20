Süreç hakem heyetine taşınıyor, Birleşik Kamu İş bakanlık önünde açıklama yaptı

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Taraflar mutabakata varamayınca, Memur-Sen süreci hakem heyetine götürme kararı aldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Bakanlık içindeki kürsü kaldırıldığı için bakanlık önünde konuşan Yıldırım, hükümetin kendi yarattığı ekonomik krizle kamu emekçisini baş başa bıraktığını ifade etti. Sürecin hakem heyetine taşınacak olmasını değerlendiren Yıldırım, "Elbette 11 kişilik hakem heyetinin 7'si sayın cumhurbaşkanı tarafından atananınca değişik bir rakam beklemek mümkün değil" dedi.

Bu yılın ilk altı ayında 1 trilyon 111 milyar TL'nin sadece faize ödendiğini ve bunun bütçenin yüzde 17'sine denk geldiğini açıklayan Yıldırım 25 milyon yurttaşa ise sadece ise 36 milyar ayrıldığını belirtti.

'SON SÖZÜ SÖYLEYECEK OLAN CUMHURBAŞKANIDIR'

'Hakem heyeti dışında başka bir çözüm yok mudur?' sorusunu yönelten Yıldırım, "Oradan aynı sonuç çıkacak. Bu yüzden konfederasyonlara sesleniyoruz. Başka bir yol her zaman vardır. Bu aşamadan sonra memur, memur emeklileri ve ailelerinden oluşan 25 milyon vatandaş açlık, yoksulluk içinde mi yaşayacak yoksa insanı yaşam koşullarında mı yaşayacak? Son sözü söyleyecek olan, makam hakem heyetinin çoğunluğunu atayan sayın cumhurbaşkanıdır. Ya 25 milyon vatandaşı yoksulluğa mahkum edecek kararı verecek ya da talimat vererek vatandaşın biraz daha rahat nefes almasını sağlayacaktır" diye konuştu.

'DUYACAĞI YERE GİDECEĞİZ'

Yıldırım son olarak şunları söyledi: Sayın cumhurbaşkanı bizi dinleyecek. Yarın akşama kadar sayın cumhurbaşkanı 'Gerçekleri sizden duymak istiyorum' demezse emin olunuz duyacağı yere, Külliye'ye gidilecek. Kendisi çağırmazsa olacak olan şey budur."