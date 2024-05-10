Süreçte sona geliniyor: ‘Kıyılar halkındır’ diyerek limanın özelleştirmesine karşı çıkan yurttaşları duyan yok

Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2024 - 04:00

Milas ilçesinin Güllük mevkisindeki Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Güllük liman sahası, “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 45 yıllığına özelleştirilmişti.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan özelleştirmeyi en yüksek teklifi sunan ICC Grup İnşaat kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla birlikte 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte şirket ihaleyi 35 milyon 250 bin TL’ye almıştı.

Özelleştirmeyi protesto eden bölge sakinleri “Özelleştirme istemiyoruz, kıyılar halkındır” tepkisini göstermişti. Özelleştirmenin ardından ICC Grup İnşaat’a ait ICC Güllük Marina İşletmeciliği, proje hazırladı.

Projeyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirket onay bekliyor. Ankara’da İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı için tarih 30 Mayıs olarak belirlendi. Proje onaylanırsa şirket, 179 milyon 206 bin TL harcayacak.

Şirketin proje dosyasında yer alan bilgiye göre bölgede bulunan mevcut iskele sökülecek. Yapının yerine iki dalgakıran, dört yüzer iskele ve iki rıhtım yapılacak.

