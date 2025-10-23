Süreçte tezkere çelişkisi: 'Tezkere geliyorsa komisyon niye İmralı’ya gidiyor?'

Bir yandan yeni çözüm sürecine yönelik adımlar atılırken; Meclis’te PKK, PYD, IŞİD gibi terör örgütleri riskine karşı Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresinin üç yıl uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi.

Muhalefet tezkerenin neden üç yıl süreli olduğunu sorarken CHP de “Bugün komisyon İmralı’ya gidecekse TSK neden Irak ve Suriye’ye gidecek? Yok, TSK Irak ve Suriye’de ucu açık konuşlandırmaya devam edecekse komisyonun adaya gitmesi hangi amacı gütmektedir?” sorularını yöneltti.

MHP, tezkerenin üç yıllık olmasını “Yıldan yıla görüşülmesi öngörülseydi bugün harcadığımız mesaiyi 3’le çarpacaktık” diye savunurken AKP de “bölgede istikrarsızlık” nedeniyle tezkereyi getirdiklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresinin üç yıl uzatılmasına ilişkin tezkere görüşüldü. Terör örgütü PKK’nin fesih açıklaması ve Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına devam etmesine karşın, tezkerenin gerekçesinde yer alan “Irak’ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye’de PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir” ifadeleri dikkat çekti. Muhalefet de devam eden süreç ile Meclis’e gelen tezkere arasındaki bu çelişkiyi sordu.

‘KOMİSYON VARSA TEZKERE NİYE?’

Yeni Yol Grubu adına konuşan İdris Şahin, tezkerenin üç yıllık olmasını eleştirerek “Meclis’i çalıştırmak çok mu zor ki siz iki, üç yıllık tezkereler çıkartıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Şahin ayrıca üç yıl içinde yeni bir seçim olacağına dikkat çekerek iktidarın yetki süresinden fazla bir zaman için tezkere verdiğini vurguladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise “Tezkere metninde bölücü terör örgütü PKK’nın ve Suriye'deki uzantılarının hâlâ Türkiye’nin güvenliğine yönelik temel tehdit olarak tanımlanması, sahadaki mücadelenin devam ettiğini teyit etmektedir. Madem Suriye ve Irak’ta PKK ve uzantılarına karşı askerî müdahale devam ediyor, hangi sebeple teröristbaşının ve alçak terör örgütünün beklentilerini karşılamaya yönelik adımlar atılmaktadır? Madem Suriye ve Irak’ta PKK ve uzantılarına karşılık askerî müdahale devam ediyor, Meclis çatısı altında terör örgütü ve teröristbaşının talebiyle kurulan komisyonun amacı nedir?” sorularını yöneltti.

‘MESAİYİ 3’LE ÇARPACAKTIK’

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, tezkerenin neden üç yıllık olduğu eleştirilerine karşı “Meclis’te, inanın, yıldan yıla görüşülmesi öngörülseydi bugün harcadığımız mesaiyi 3’le çarpacaktık ve asli görevimiz olan yasama görevimizi belki deruhte etmekte birtakım sıkıntılar yaşayacaktık. Bir de askerî bir birliğin gönderilmesi, organize edilmesi, teçhizatıyla donatılması ve geri dönüşlerinin alacağı vakit dikkate alındığında bunun gerçekten, bence de yıldan yıla değil daha uzun süreli olmasında yarar vardır” savunmasını yaptı.

Tezkerenin bölgedeki istikrarsızlık yüzünden getirildiğini söyleyen Aydın “Suriye’de PKK-PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ise, tezkereye ilişkin “Sürece olan güveni yerle bir eden bir tezkere” tanımlamasını yaparak “Meclis’te kurulan komisyonda birçok dinleme yaptık değerli arkadaşlar. O değerlendirmelerin çoğunda ortak vurgu şuydu: Bu sürece destek var ama güven yok” dedi.

‘OPERASYONLARI ÖCALAN’A DANIŞMAYI MI ÖNGÖRÜYORSUNUZ?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan da çözüm süreci komisyonunun terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a gideceğine yönelik tartışmaları anımsattı. “Bugün komisyon İmralı’ya gidecekse TSK neden Irak ve Suriye’ye gidecek?” sorusunu yönelten Tan “Yok, TSK Irak ve Suriye’de askerî harekâta ve ucu açık konuşlandırmaya devam edecekse komisyonun adaya gitmesi hangi amacı gütmektedir?” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kurucu önderliğin 27 Şubat açıklaması bizim için esastır” sözlerine değinen Tan “Madem Öcalan’ın açıklamalarını çözüm süreci için esas alıyorsunuz, sınır ötesi operasyonların devamı veya sonlandırılması gibi konularda da Öcalan’a mı danışmayı öngörüyorsunuz? Öyleyse neden siz önden İmralı’yı ziyaret etmiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

AKP’li Fuat Oktay da eleştiriler karşısında bölgede istikrarsızlığın devam ettiğini söyleyerek “PYD/YPG, SDG bu istikrarsızlıktan yararlanarak Suriye ve Irak’ta kök salmaya çalışmakta, öte yandan bazı DEAŞ unsurları da yeniden aktif hâle gelme gayreti göstermektedir” dedi. Oktay, dış politikalarına yöneltilen eleştirilere karşı da “Türkiye, dış politikada süt dökmüş kedi gibi değil, kükremiş aslan gibidir” savunmasını yaptı. Bunun üzerine CHP’li Utku Çakırözer “Gittiniz Washington’a meşruiyet almaya, Trump’ın karşısına oturdunuz; PKK-PYD/YPG hiç aklınıza gelmedi. ‘Kükremiş aslan gibiyiz’ diyorsunuz, evet, sınırdan yurda girince öylesiniz ama Beyaz Saray’da dut yemiş bülbülsünüz” karşılığını verdi.

‘TEZKEREDE ÇELİŞKİ YOK’ SAVUNMASI

Görüşmelerin sonunda tezkerenin yeni süreçle çelişkili olduğu eleştirilerine yanıt veren AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin “Bu tezkere terör örgütlerine yöneliktir. Bir yandan da ülke içinde yürüttüğümüz barış ve kardeşlik iklimini tesis çabalarımızla kesinlikle çelişmemektedir. Aksine, sınırlar ötesinde etkin operasyonlar, ülke içindeki huzur ve güvenliğin de teminatıdır. Terörsüz Türkiye hedefi ancak sınırlarımızın her iki tarafında da tehdit unsurlarının etkisiz hâle getirilmesiyle kalıcı olarak sağlanabilir” ifadelerini kullandı. CHP ve DEM Parti’nin “hayır” oyu verdiği tezkere, diğer partilerin desteğiyle kabul edildi.