Süreyyapaşa Şehir Hastanesi için 13.7 milyar TL ayrıldı: Bütçeyi yutuyorlar!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:00

Son olarak İstanbul Valiliği 2025 yatırım programında, İstanbul’da yapımı planlanan İstanbul Süreyyapaşa Şehir Hastanesi için 13 milyar 750 milyon TL’lik bütçe ayrıldığı öğrenildi.

2024-2028 arası inşa edilmesi planlanan 250 bin metrekare alana kurulacak 1000 yataklı hastane inşaatı için geçen yıl 10 milyar TL bütçe ayrılmıştı. Böylece hastanenin yapımına başlamadan inşaat maliyeti 3.7 milyar TL arttı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ise 2024 yılında kamu özel iş birliği modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler için 90.4 milyar TL harcama yapıldı.

‘ULAŞIM ZOR’ ,

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, şehir hastanelerinin ulaşım ve erişim sorununa dikkat çekti. Karacabey, “Sağlık Bakanlığı’nın programında 81 ilde Türkiye halk sağlığı acil durumlara hazır olma yatırım için ayrılan bütçe 11.5 milyar TL. Bu kalemde büyük onarım, etüt proje ,makine /teçhizat bakım onarım, makine ve teçhizat yatırımlarını içeriyor. Sadece Süreyyepaşa Şehir Hastanesi’nin bütçesi 13 milyarı geçmişken talebimiz, İstanbul gibi metropol bir kentte tercihin şehir hastanelerinden ziyade erişilebilir 400 yatağı aşmayan hastanelerden yana olması hem sağlık emekçileri hem halk için hayati önem arz eder” ifadelerini kullandı. Sağlam ve güvenil binalarda sağlık hizmetinin bir hak olduğunu söyleyen Karacabey, “Ayrıca sağlık emekçilerinin çalışma sistemini ve halkın nitelikli sağlığa erişiminin önündeki en büyük engellerden biri eksik istihdama bağlı fazla çalışmadır” dedi.

