Sürgün tepkisi: İtibarsızlaştırma

Eğitim-İş, Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Girgin hakkında açılan soruşturma sonrası uygulanan görev yeri değişikliğine tepki gösterdi. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay okudu. Özbay, açıklamadan önce okullarda sadece Türk bayrağı olmasına da tepki göstererek “Atatürk’ün resmi neden yok?” diye sordu.

Girgin hakkında soruşturmanın hukuki temele dayanmadığını belirten Özbay, “Burada, ‘suç yoksa suç üretilir’ anlayışıyla, somut delillere dayanmadan yürütülen hukuksuz süreci protesto etmek için toplandık. Mustafa Girgin’e yönelik sürdürülen itibarsızlaştırma operasyonu tüm liyakatli eğitim yöneticilerine yapılmış bir saldırıdır” dedi. Efes–Şirince gezisi üzerinden üretilen iddialara değinen Özbay, “Sekiz öğretmen, iki okul aile birliği yöneticisi ve müdürün gözetiminde gerçekleştirilen gezi sırasında, sadece mekânda alkol servisi yapılıyor olması bahane edilerek öğrencilerin ‘alkollü mekâna götürüldüğü’ iddia edilmiştir. Oysa aynı mekâna Türkiye’nin dört bir yanından okullar geliyor. Hiçbiri hakkında soruşturma başlatılmamıştır” diye konuştu.

Kasım 2024’te CİMER’e yapılan bir başka şikâyetin ardından açılan ikinci soruşturmaya da işaret eden Özbay, “Önceki müdüre yakınlığı bilinen bir öğretmenin tamamen soyut iddialarla yaptığı ‘mobbing’ şikâyeti jet hızıyla soruşturma konusu haline getirilmiştir. Ancak hiçbir iddia öğretmen ifadeleriyle doğrulanamamıştır” dedi.