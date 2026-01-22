Suriye’de Şam ile SDG arasındaki anlaşmazlık sürerken baba Şara’dan dikkat çeken bir yazı geldi

Suriye’de Şam ve SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar sürerken, cihatçı HTŞ lideri ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara’nın babası Hüseyin eş-Şara İngiltere Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

‘SURİYE ANAYASASI’NDA HİÇBİR ZAMAN YER ALMADI’

Nasırcı (Eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır’ın düşüncelerine dayanan Arap sosyalizmi, milliyetçiliği) baba Şara; Suriye’de Kürt sorununun olmadığını ileri sürerek; “Bu sorunun Suriye Anayasası’nda hiçbir zaman yer almadığını söyleyebiliriz. Suriye’deki Kürt sorunu hiçbir zaman Suriye kimliğinin bir parçası olmadı. Suriye'deki Kürtler hem şehirlerde hem de kırsal kesimde yaşayan ve her zaman Arap kültürüne sahip ve İslam dinine mensup vatandaşlar oldu. Onlara karşı milliyetçi şiddet uygulanmadı” dedi.

''TEK BİR ULUS, SURİYELİ VE ARAP HALKIDIR''

Tarihsel olarak Suriye’de etnik özelliklerin bulunmasının olanaksız olduğunu vurgulayan baba Şara; “Levant ve Irak’ı ziyaret ederseniz, bu ülkelerde 15’ten fazla medeniyetin yaşadığını ve büyüdüğünü ve izlerini bıraktığını göreceksiniz. Tüm bunlar nihayetinde bizim için istikrarlı, tutarlı ve güçlü bir ulusal uyum ortamı yarattı. Suriye'nin bir bütün olarak etnik özelliklere sahip olduğunu iddia edenler büyük bir yanılgı içindeler, çünkü kültürel, entelektüel ve ulusal denge o kadar bütünleşmiştir ki, bunları birbirinden ayırmak imkânsız. Kürtler, Türkmenler, Süryaniler ve Aramiler tek bir ulus, Suriyeli ve Arap halkıdır. Çünkü en genel ve baskın özellik düşünce, kültür, yaklaşım ve davranışta Arapçılıktır” ifadelerini kullandı.

''KADERLERİNİ ABD’YE TESLİM ETTİLER''

“Kürtler, Türk devletinde bölünme yaratmak amacıyla, Hafız Esad (Eski Suriye Devlet Başkanı) döneminde Suriye'nin desteğiyle Abdullah Öcalan liderliğinde silahlı bir parti olan Kürdistan İşçi Partisi’ni (PKK) kurdular ve silahlı mücadeleye başladılar” diyen baba Şara; “Suriye’ye gelince hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ta ki ‘özerk yönetim’ örgütü oluşturulup ‘Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) adını verdikleri silahlı bir örgüt kurulana kadar. Bu güçler, Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülen PKK'nın bir kolunu oluşturuyordu. Küçük bir nüfusu olmasına ve uluslararası toplumun görüşüne rağmen IKBY’ye benzer bir Kürt bölgesi kurabileceklerini düşündüler. Bu amaçla DEAŞ olgusunu kullandılar. Terör örgütü DEAŞ’la mücadeleyi ve Amerikalılar ve Uluslararası Koalisyonla iletişimi fırsat bilerek, kaderlerini ABD’nin ellerine teslim ettiler” dedi.

''KÜRT AŞİRETLERİ DE VARDIR AMA ONLAR ARAP’TIR''

Suriye’de ne geçmişte ne şu anda “Kürt sorununun” olmadığını söyleyen baba Şara; “Suriyeli Kürtler Suriye devleti vatandaşlarıdır. Kürt aşiretleri de vardır ama onlar Arap’tır. Çünkü Arapçılığın anlamı ve önemi vardır, düşüncesi ve kültürü vardır, ırkçılık değildir. Suriye bölünmez bir ülkedir, kültürü ve düşüncesi Arap ve İslam'dır, hiçbir zaman kimseye karşı ırkçılık yapmamıştır” ifadelerini kullandı.