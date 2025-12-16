Suriye’deki gelişmeler Atılım Üniversitesi’nde tartışılacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 15:58:00
Cumhuriyet/Ankara
Cumhuriyet Söyleşileri'nde “Suriye’deki Gelişmelerin Bölgesel Yansımaları” ele alınacak. Etkinlik Atılım Üniversitesi'nde düzenlenecek

Cumhuriyet Söyleşileri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu kez  “Suriye’deki Gelişmelerin Bölgesel Yansımaları” ele alınacak.

Atılım Üniversitesi ve gazetemiz işbirliğinde düzenlenecek olan söyleşi kapsamında  Suriye’de yaşanan gelişmeler ve gelişmelerin Orta Doğu ile Türkiye başta olmak üzere bölgesel dengelere olan etkileri konuşulacak. Söyleşinin konuşmacıları, Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Duygu Dersan ile gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller olacak.

Etkinlik, yarın saat 13.00’te, Atılım Üniversitesi İncek Yerleşkesi Orhan Zaim Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

