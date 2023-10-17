Son dakika... Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkereye 357 vekil kabul oyu verirken, 164 vekil ise hayır oyu verdi.
Haftalık çalışmasına 17 Ekim Salı (bugün) başlayan Meclis Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) iki ülkeye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin kabul edildi. Tezkereye 357 vekil evet oyu verirken, 164 vekil ise hayır oyu verdi.
ALTI PARTİ 'EVET' DEMİŞTİ
Tezkereye AKP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi evet oyu vereceğini açıklamıştı.
CHP VE YSP'DEN 'GEREKÇELİ' HAYIR
Cumhuriyet Halk Partisi ise "yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasına" ilişkin madde gerekçesiyle hayır oyu verdi. Yeşil Sol Parti ise tezkerenin bölgedeki istikara zarar vereceği görüşünü dile getirmişti.
GERGİNLİKLER DE YAŞANDI
Tezkere görüşmeleri sırasında zaman zaman AKP ve İYİ Partili vekillerle Yeşil Sol Parti milletvekilleri arasında tansiyon yükselmişti.
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