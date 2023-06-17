Suriye’de görev yapan asker, sınavı 1 dakikayla kaçırdı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:02

Güncelleme: 17.06.2023 - 14:36

Suriye’de görev yapan iki askeri personel YKS sınavının ilk oturumu TYT’ye girmek için Kızıltepe ilçesindeki İpekyolu Kız Anadolu Lisesi’ne 09.59’da geldi.

Yanlış okula geldiklerini ve sınava hemen yandaki Kenan Kösen Lisesi’nde gireceklerini öğrenen askerler, koşarak okula geçti.

ARKADAŞI ALINDI, KENDİSİ ALINMADI

Askerlerden biri kapılar kapanmadan yetişti. Diğeri ise 1 dakika geç kaldığı ve kapılar kapandığı için içeri alınmadı. Suriye’de görev yaptığı için geç kaldığını belirten aday, bir arkadaşının içeri alındığını, fakat kendisinin alınmadığını söyleyerek okuldan ayrıldı.

Nusaybin ilçesinde de Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan başka bir öğrenci, jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adayı sınava gireceği okula yetiştirdi.

Genç kız sınava son anda yetişirken, jandarma ekiplerine teşekkür etti.