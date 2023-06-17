Okulları karıştırınca YKS’ye giremedi

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:12

Güncelleme: 17.06.2023 - 12:20

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT, bugün tüm Türkiye’de 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecek adaylar, saat 10.00’a kadar binalara giriş yapabildi.

Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişerek içeriye girdi. 10.00’dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı.

Adana’nın Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu’na gelen bir öğrenci, yanlış okula geldiğini fark etti. Sınava gireceği okulun Yüreğir ilçesinde olduğunu öğrenen genç, duruma tepki gösterdi.

Sınava girme hakkını kaybeden aday, kendisini teselli etmek isteyenlere, “Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler. Kabasakal’da oturuyorum. Yüreğir’deki okula vermişler. Böyle sistem olmaz olsun” diyerek sınav giriş kağıdını yırtıp oradan uzaklaştı.