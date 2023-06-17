Okulları karıştırınca YKS’ye giremedi

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) gireceği okulu karıştıran öğrenci, başka okula gidince sınava giremedi. Sınav giriş kağıdını yırtıp tepki gösteren öğrenci, “Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler” dedi.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:12
Okulları karıştırınca YKS’ye giremedi
Abone Ol google-news

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT, bugün tüm Türkiye’de 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecek adaylar, saat 10.00’a kadar binalara giriş yapabildi.

Bazı öğrenciler sınava son dakika yetişerek içeriye girdi. 10.00’dan sonra gelen adaylar ise sınava alınmadı.

Adana’nın Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu’na gelen bir öğrenci, yanlış okula geldiğini fark etti. Sınava gireceği okulun Yüreğir ilçesinde olduğunu öğrenen genç, duruma tepki gösterdi.

Sınava girme hakkını kaybeden aday, kendisini teselli etmek isteyenlere, “Haritada okulun konumu burası gösteriyordu. Evimin çok uzağında okula verdiler. Kabasakal’da oturuyorum. Yüreğir’deki okula vermişler. Böyle sistem olmaz olsun” diyerek sınav giriş kağıdını yırtıp oradan uzaklaştı. 

 


YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi

İlgili Haberler

YKS ilk oturumu başladı

YKS ilk oturumu başladı
Beyoğlu'nda YKS'ye geç kalan öğrenci: '5 dakika ile bir senem heba oldu'

Beyoğlu'nda YKS'ye geç kalan öğrenci: '5 dakika ile bir senem heba oldu'
YKS saat kaçta başlayacak? TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika sürecek?

YKS saat kaçta başlayacak? TYT, AYT, YDT oturumları kaç dakika sürecek?

En Çok Okunan Haberler