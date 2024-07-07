'Suriyeli değilim' yazısı gündem olmuştu: 'Artık önümü kesmiyorlar'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 18:23

Güncelleme: 07.07.2024 - 18:24

Yaklaşık 9 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Kocaeli'ye gelen ve burada kağıt toplayarak yaşamını sürdüren Barış İrgen, saldırıya uğrama korkusundan motosikletine "Suriyeli değilim" yazdı.

Her gece saat 03.00'te motosikletiyle yollara düşen İrgen, kendisinin sürekli Suriyelilere benzetildiğini ve bu yüzden saldırıya uğramaktan korktuğunu dile getirdi. Zor şartlarda kardeşleriyle birlikte kağıt toplayan İrgen, bu yazının ardından işini daha rahat yapabildiğini anlattı.

"GECE GÜNDÜZ KARTON TOPLUYORUZ"

Barış İrgen, 9 yıldır Kocaeli'de yaşadığını ve aslen Siverekli olduğunu belirtti. Siverek'te çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, ancak 8 kardeşiyle birlikte Kocaeli'ye gelmek zorunda kaldığını aktaran İrgen, "Burada 9 kişi birlikte kalıyoruz. Gece gündüz karton topluyoruz. Küçük bir kardeşim de var, çalışıyoruz. 9 yıldır buradayız. Aslen Siverekliyim. Orada çiftçilik yapıyorduk. Biz burada kartonları satıyoruz ama Siverek'te bunu yapamıyoruz. Ben gece gündüz motosikletin üzerindeyim. Küçük kardeşim de bana yardım ediyor" dedi.

"AYAKTA DURACAK HALİMİZ KALMIYOR"

Aynı evde 9 kişi yaşadıklarını dile getiren İrgen, "Ayakta duracak halimiz kalmıyor. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Gece saat 03.00'te kalkıyoruz. Akşam ise genelde saat 20.00, 21.00, 22.00 gibi işimizi bırakıyoruz ama bazı günlerde 00.00'da bile işimiz bittiği oluyor" diye konuştu.

"ARTIK ÖNÜMÜ KESMİYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli sanılarak önünün kesildiğini ve bu yazıyı yazmak zorunda kaldığını söyleyen Barış İrgen, "Önümü kesip 'sen Suriyelisin' dediler. Ben de bu yazıyı yazdım. Artık önümü kesmiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Yazıyı yazdıktan sonra insanlar iyi gözle bakmaya başladı. Önceden nefretle bakıyorlardı" ifadelerini kullandı.