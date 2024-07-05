Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan dikkat çeken çıkış: 'Suriyeliler gitsin' deme hakkını nereden alıyorsun, bu ülkeden birinin gitmesi gerekiyorsa sen git!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:33

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:33

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, son dönemde Kayseri'de yaşanan cinsel istismar olayından sonra Suriyelilere yönelik protestoları konu aldığı yazısında, "Suç mu işliyor Suriyeliler? Hapishanelerdeki katiller, hırsızlar, tacizciler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları senin soydaşın, vatandaşın, hemşehrin, fikirdaşın, partidaşın, yoldaşın değiller mi?" ifadelerini kullandı.

"5 DEĞİL 50 MİLYON SURİYELİ İLE YAŞAMAYI TERCİH EDERİM"

"Suriyeliler gitsin" diyenleri hedef alan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu ülkeden birinin gitmesi gerekiyorsa sen git! Kibrini, ırkçılığını, faşistliğini, kararmış kalbini, karakterin olmuş kötülüğünü, pisliğini, sarhoşluğunu, çıplaklığını, din düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını, ateizmini, şamanizmini, deizmini, sapkınlığını, merhametsizliğini, vicdansızlığını, elitizmini, vandallığını, barbarlığını, magandalığını, darbelerini, baskını, zulmünü, terörünü, insana, millete, iyiye, güzele olan nefretini, tiksintilerini, iğrençliklerini, azgınlığını, bencilliğini, fitneni, fesadını, ayrımcılığını, asalaklığını, ahmaklığını, cehaletini, gönüllü ajanlığını al defol git!

Git o çok sevdiğin, kölesi olmak için can attığın Batılının yanında beşinci sınıf olarak yaşa. Vallahi bu ülkede seninle yaşamaktansa, 5 değil 50 milyon Suriyeli ile yaşamayı tercih ederim."