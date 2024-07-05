Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı tarihi işaret etti: Suriyelilerin kimlik bilgilerini Soylu'nun ekibi mi sızdırdı?

Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:54

Güncelleme: 05.07.2024 - 17:55

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyeli bir şahsın 6 yaşındaki bir çocuğa istismar etmesi üzerine, sığınmacıların evlerine ve dükkanlarına yönelik saldırıların olduğu Kayseri'ye gitti.

Burada Kayseri Valisi ile görüşen Yerlikaya, sonrasında ise yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PAYLAŞILAN KİMLİK BİLGİLERİ 8 EYLÜL 2022 TARİHİNDEN ÖNCEKİ VERİLER"

Yerlikaya, söz konusu olayla ilgili Süleyman Soylu'nun bakanlık yaptığı tarihi işaret etti, "İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkalığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Değerli Basın Mensupları, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce; ‘Türkiye’nin Huzuru-Kayseri’ Toplantımızı gerçekleştirdik. İlimiz özelindeki, terör, asayiş, düzensiz göçmen, organize suç örgütleri, uyuşturucu, suç ve suçlulara yönelik son 1 yılın verilerini değerlendirdik.

Bildiğiniz üzere; 30 Haziran günü, Kayseri’de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri’de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dikkatlerinize sunuyorum: Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var.

Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle toplam 1.065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı; 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Göçmen konusuyla ilgili, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. BOT hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri’deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6’sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12’si tutuklandı.(gözaltındaki 6 şahsın işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 serbest)

Değerli Arkadaşlar, Kayseri; Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarıdır. Kayserililer ticaret erbabıdır. Kadim esnaflık geleneğinin en güzel temsilcileridirler. Misafirperverdir. Vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlıdır Kayserili hemşehrilerim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettikleri gibi, biz göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz. Dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak, iç karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıktıklarını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından, çocukları kullanarak perde arkasından ‘ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz’ türünden mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan; 'Geçici Koruma Altındaki' Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını da tespit ettik. Sosyal medyada paylaşılan verileri bu sabaha kadar uzmanlarımız inceledi.

İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkalığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor.

Değerli Arkadaşlar, milli menfaatlerimiz doğrultusunda; kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, İnsan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz.

Kayseri’de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunların 83 bin 142’si Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, 6 bin 72’si İkamet İzni Olanlar, 7 bin 396’sı ise Uluslararası Koruma Kapsamında Kalanlar. 1 Haziran 2023-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. (3 tutuklama-2 adli kontrol)

Aynı dönemde 1.918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri GGM’ den 3.613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele noktasında 1 Mobil Göç Noktası aracımız ilimizde hizmet veriyor.

Kıymetli Vatandaşlarım, provokasyonlara gelmeyelim. İtidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevreye, mallara zarar vermeyelim. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi,

'Bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz.

Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz.

Bayrağımıza uzanan elleri kırdığımız gibi,

mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz.'

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, suç ve suçlularla, provokatörlerle mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de 6 yaşındaki bir çocuğun Suriyeli bir sığınmacı tarafından istismar edilmesinin duyulmasının ardından, şehir karışmıştı. Suriyelilerin, evleri, dükkanları ve araçları yakılmıştı.

Çocuk ve aile devlet koruması altına alınırken, şahıs ise tutuklanmıştı. Ayrıca, çıkan olaylarla ilgili 855 şahıs gözaltına alınmıştı.