Suriyeliler yurdun dört bir yanında kutladılar: 'Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 14:50

Güncelleme: 08.12.2024 - 15:05

Suriye’de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin çökmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler kutlamalar yapıyor.

Suriyeliler, İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde Türkiye ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla sokağa çıktı.

'HERKES VATANINA DÖNSÜN'

Suriye'ye dönmek için gümrük kapısına gelen bir Suriyeli "Suriyeli gençlere sesleniyorum; artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

FATİH KUTLAMALARIN MERKEZİ OLDU

Suriye’de cihatçı örgüt HTŞ'nin Şam’ı ele geçirmesinin ardından İstanbul’da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt’ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Haberin yayılmasının ardından İstanbul'daki Fatih Camii'nde de tekbirler getirildi, avluda toplanan kalabalık ise Suriye bayraklarıyla kutlama yaptı. Binlerce Suriyeli Fatih Camii’nde Suriye bayrakları ile Şam'ın cihatçıların eline geçmesini kutladı. Fatih Camii’nde Suriyelilerin sevinç gösterileri devam ediyor.

BAŞKENTTE KUTLAMA

Suriye'de Esad rejiminin son bulması, Ankara'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.

SINIR KAPISINDA KUTLAMALAR

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluşan Suriyeliler kutlama yaptılar. Suriyelilerin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR'DA KUTLANDI

Suriye’de Baas rejiminin düşmesi ve yönetimin cihatçılar tarafından teslim alınması sonrası ülkenin özgürlüğe kavuşması, Afyonkarahisar’da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.