Suriye'nin kuzeyinde operasyon: 50 terörist etkisiz hale getirildi

23 Nisan 2022 Cumartesi, 13:40

YPG/PKK'lı teröristler dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasına tanksavar silahlarıyla saldırı gerçekleştirmişti.

Teröristler, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşinde bulundu.

TSK tarafından saldırıların ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı.

İlk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığı, bundan sonra da bırakmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek. TSK'nin operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.