MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi

MSB, Suriye'nin kuzeyine akşam saatlerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 6 hedefin imha edildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 22:34
MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
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MSB: Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam!

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