MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
MSB, Suriye'nin kuzeyine akşam saatlerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 6 hedefin imha edildiği belirtildi.
MSB: Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam!
Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam! ????#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HpkSHmc3lm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2023
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