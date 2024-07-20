Suruç anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!

Suruç Katliamı’nın 9'uncu yıldönümünde Ankara’da gençlik örgütleri Konur Sokak’ta yürüyüş yaptı. Yüksel Caddesi çıkışına yakın bir noktada polis ekipleri eyleme sert müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 18:58
Suruç anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!
Abone Ol google-news

Suruç Katliamı’nın 9'uncu yıldönümünde Ankara’da gençlik örgütleri Konur Sokak’ta yürüyüş yaptı. Konur Sokak’ın Akay Kavşağı çıkışından bir araya gelen gençlik örgütleri sloganlarla Yüksel Caddesi’ne doğru yürüdü.

Yapılan konuşmalarda Suruç’a giden gençlerin IŞİD’in yaptığı katliamlara karşı halkların yeniden inşa mücadelesini ortaklaştırma mücadelesi verdiğini, onların düşlerinin ve mücadelesinin gençliğin mücadelesinde yaşadığına dikkat çekildi.

GÖZALTILAR VAR!

Konur Sokak’ın Yüksel Caddesi çıkışına yakın bir noktada polis ekipleri, gençlik örgütlerinin eylemine müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ayrıca polis ekiplerinin o anları kaydetmeye çalışan basın emekçilerine de engel olmaya çalıştığı bildirildi.


Suruç haberleri Suruç Katliamı haberleri Polis müdahalesi haberleri

İlgili Haberler

Anmaya bile izin yok: Suruç'ta gerginlik!

Anmaya bile izin yok: Suruç'ta gerginlik!
Suruç Katliamı'nın 9'uncu yılı... Acılı aileler: Mahkemede bize bakıp bakıp gülüyorlardı

Suruç Katliamı'nın 9'uncu yılı... Acılı aileler: Mahkemede bize bakıp bakıp gülüyorlardı
CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi

CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler