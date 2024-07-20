Suruç anmasına polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!
Suruç Katliamı’nın 9'uncu yıldönümünde Ankara’da gençlik örgütleri Konur Sokak’ta yürüyüş yaptı. Yüksel Caddesi çıkışına yakın bir noktada polis ekipleri eyleme sert müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Suruç Katliamı’nın 9'uncu yıldönümünde Ankara’da gençlik örgütleri Konur Sokak’ta yürüyüş yaptı. Konur Sokak’ın Akay Kavşağı çıkışından bir araya gelen gençlik örgütleri sloganlarla Yüksel Caddesi’ne doğru yürüdü.
Yapılan konuşmalarda Suruç’a giden gençlerin IŞİD’in yaptığı katliamlara karşı halkların yeniden inşa mücadelesini ortaklaştırma mücadelesi verdiğini, onların düşlerinin ve mücadelesinin gençliğin mücadelesinde yaşadığına dikkat çekildi.
GÖZALTILAR VAR!
Konur Sokak’ın Yüksel Caddesi çıkışına yakın bir noktada polis ekipleri, gençlik örgütlerinin eylemine müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ayrıca polis ekiplerinin o anları kaydetmeye çalışan basın emekçilerine de engel olmaya çalıştığı bildirildi.
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